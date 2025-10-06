Україна отримає від Словаччини машини для розмінування та іншу техніку

Словаччина готує новий пакет військової підтримки для України. Він передбачає надання Україні 5 машин для розмінування Bozena та іншої техніки.

Про це повідомив міністр оборони України Денис Шмигаль.

"Підписали з віцепрем’єр-міністром, міністром оборони Словаччини Робертом Каліняком угоду про передачу обладнання та техніки нелетального призначення. Словаччина безоплатно надасть Україні інженерну й будівельну техніку, зокрема машини Bozena, транспорт, комплекси розмінування, засоби медичної евакуації", — зазначив він.

Міністр оборони Словаччини Роберт Каліняк під час Міжнародного форуму оборонних індустрій DFNC3 у Києві заявив, що Словаччина погодила новий пакет військової підтримки для України, який включає інженерну техніку та протимінні засоби, передає "Інтерфакс-Україна".

“Разом із прем’єром Денисом Шмигалем ми щойно підписали меморандум щодо 14-го пакета підтримки, який передбачає надання Словаччиною інженерної та протимінної допомоги Україні”, – зазначив Каліняк.

За його словами, нинішній візит до Києва має на меті розширення оборонної співпраці між країнами. Словаччина планує спільно з Україною розвивати нові проєкти в галузі безпеки й оборони.

Міністр наголосив, що з початку повномасштабного вторгнення Росії потужності словацької оборонної промисловості зросли у рази.

“Ми у 15 разів збільшили виробництво артилерійських боєприпасів і втричі – систем непрямого вогню. Спільний проєкт із Данією щодо постачання 16 гаубиць Zuzana ми завершили буквально кілька тижнів тому”, – повідомив Каліняк.

Оборонна співпраця стала однією з ключових тем нещодавньої зустрічі прем’єр-міністра Словаччини Роберта Фіцо з Президентом України Володимиром Зеленським. Цю тему планують поглибити під час майбутньої четвертої міжурядової сесії.