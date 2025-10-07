У вересні українські безпілотники вразили понад 66 тисяч цілей РФ — головком

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський заявив, що протягом вересня українські безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тисячі цілей військ РФ.

Про це він повідомив на нараді з питань розвитку безпілотних систем у ЗСУ.

За словами головкома, безпілотні системи — "вагомий аргумент" для стримування військ РФ та їх знищення на полі бою.

"Маємо на цьому напрямку певні результати. Так, протягом вересня наші безпілотні авіаційні комплекси уразили 66,5 тисячі цілей противника, що на 10,8% більше ніж у серпні. Із них 39,2 тисячі уражень припадає на дрони-камікадзе. При цьому уражено або знищено 18 159 військовослужбовців окупаційної армії (+23% відносно попереднього місяця)", — зазначив Сирський.

За його словами, кількість виконаних завдань роботизованими наземними комплексами збільшилася майже вдвічі.

"Перевага в застосуванні FPV – і надалі на нашу користь, хоча противник робить усе, щоб наблизитись до паритету", — зазначив головком.