Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців із США

Про це оголосили під час визначення лауреатів Нобелівської премії у Стокгольмі.

Нобелівську премію з фізики 2025 року отримали Джон Кларк, Мішель Г. Деворе та Джон М. Мартініс. Вчених відзначили "за відкриття макроскопічного квантового механічного тунелювання та енергетичної квантизації в електричному колі".

Американські науковці (зліва направо) Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс з Каліфорнійського університету, США, 7 жовтня 2025 року. Новелівський комітет

Експерименти лауреатів на чипі дозволили вперше побачити дію квантової фізики у системі, достатньо великій, щоб тримати її в руці. Вони довели, що навіть у масштабних електричних колах можливі квантові ефекти — тунелювання та квантизація енергії.

Експеримент з фізики на чипі показали квантову фізику в дії. The Nobel Prize

Автори зазначають, що ці результати відкривають шлях для розвитку наступного покоління квантових технологій — від квантових комп’ютерів і сенсорів до квантової криптографії. Розмір премії становить 11 мільйонів шведських крон.

Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали вчені Джон Хопфілд і Джеффрі Хінтон за відкриття і винаходи, що забезпечили можливість машинного навчання нейромереж. Їхні роботи, серед іншого, допомогли створенню сучасних систем штучного інтелекту.