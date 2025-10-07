Нобелівську премію з фізики отримали троє науковців із США

Нобелівську премію з фізики 2025 року отримали Джон Кларк, Мішель Деворе та Джон Мартініс із США за відкриття макроскопічного квантового тунелювання та квантованих енергетичних рівнів в електричному колі.
Про це оголосили під час визначення лауреатів Нобелівської премії у Стокгольмі.
Нобелівську премію з фізики 2025 року отримали Джон Кларк, Мішель Г. Деворе та Джон М. Мартініс. Вчених відзначили "за відкриття макроскопічного квантового механічного тунелювання та енергетичної квантизації в електричному колі".
Експерименти лауреатів на чипі дозволили вперше побачити дію квантової фізики у системі, достатньо великій, щоб тримати її в руці. Вони довели, що навіть у масштабних електричних колах можливі квантові ефекти — тунелювання та квантизація енергії.
Автори зазначають, що ці результати відкривають шлях для розвитку наступного покоління квантових технологій — від квантових комп’ютерів і сенсорів до квантової криптографії. Розмір премії становить 11 мільйонів шведських крон.
Минулого року Нобелівську премію з фізики отримали вчені Джон Хопфілд і Джеффрі Хінтон за відкриття і винаходи, що забезпечили можливість машинного навчання нейромереж. Їхні роботи, серед іншого, допомогли створенню сучасних систем штучного інтелекту.