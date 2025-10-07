Війська РФ знову атакували енергетичну інфраструктуру Харківської, Чернігівської та Сумської областей. На Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії.

Про це повідомляє Міненерго.

"У Сумській та Чернігівській областях ситуація залишається складною. Станом на 7 жовтня на Чернігівщині діють обмеження споживання електроенергії, йдеться у повідомлені.

У міністерстві зазначили, що енергетики працюють безперервно, відновлюючи електропостачання споживачам, а також застосовуються всі можливі заходи "для забезпечення стабільної роботи енергосистеми в умовах постійних атак".

"Підготовка до опалювального сезону триває: здійснюються ремонти та відновлення енергетичних об’єктів, формуються запаси необхідних ресурсів, а також вживаються заходи для посилення захисту критичної інфраструктури", — повідомили у Міненерго.

У відомстві закликають споживачів раціонально використовувати електроенергію, особливо у пікові години споживання вранці та ввечері.