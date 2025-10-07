У Японії розробили лазерні дрони для захисту птахів від грипу

Японська технологічна компанія NTT представила інноваційну систему лазерних дронів для захисту свійської птиці від пташиного грипу. Система спрямована на відлякування диких птахів, таких як ворони та голуби, які можуть бути переносниками вірусу.

Про це пише Tom's Hardware.

Модель дронів BB102 оснащена лазерними променями червоного та зеленого кольорів, які періодично миготять, що ускладнює птахам адаптацію до їхнього світлового патерну. Цей автоматизований підхід є ефективнішим та безпечнішим порівняно з традиційними методами боротьби, такими як шум, хімічні засоби чи ручна праця.

У 2025 році в префектурі Тіба знищили понад 3,3 мільйона птахів через спалах пташиного грипу. Запобігання поширенню вірусу через диких птахів є важливим кроком у захисті птахівництва та здоров'я людей, особливо тих, хто має тісний контакт із птицею.

Місцеві органи влади надають субсидії фермерам для впровадження цієї технології, що сприятиме її широкому застосуванню та ефективній боротьбі з поширенням пташиного грипу.