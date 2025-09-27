У Японії у п'ятницю, 26 вересня, поліція та медіа повідомили, що українського ютубера з понад 6,5 мільйонами підписників заарештували в Японії після того, як він вів пряму трансляцію свого проникнення до будинку в зоні відчуження ядерної станції “Фукусіма-1”. Разом із ним затримали ще двох українців. Посольство України в Японії назвало дії українських громадян неприпустимими.

Про інцидент повідомляє Barron’s з посиланням на AFP.

Арешт відбувся у середу, 24 вересня, в районі, оголошеному забороненою зоною після ядерної катастрофи 2011 року. Українців заарештували за проникнення до незайнятого будинку в місті Окума в префектурі Фукусіма в середу вранці, повідомила поліція Фукусіми агентству AFP.

“Працівники поліції виявили підозрюваних за інформацією, наданою громадянином, та заарештували їх на місці злочину”, – сказав чиновник.

Як повідомляє TV Asahi з посиланням на поліцію, усі троє підозрюваних визнали свою провину.

Телеведучий показав відеозапис із прямої трансляції на YouTube, де троє чоловіків заварювали чай у будинку та оглядали предмети, очевидно, залишені людьми, які там жили.

Після катастрофи на Фукусімі, спричиненої потужним землетрусом і подальшим цунамі, 12 відсотків префектури стали закритою зоною, близько 165 000 людей покинули свої домівки або за наказом про евакуацію, або добровільно. Радіація, що охопила регіон, змусила людей покинути все. Хоча багато районів вже оголосили безпечними, деякі все ще вважаються небезпечними, зокрема місце, де українці проводили свій стрим.

Колишній посол України в Японії Сергій Корсунський написав у соціальній мережі X, що хоче вибачитися за інцидент від імені заарештованих українців.

У посольстві України в Японії назвали дії українських громадян неприпустимими. Там зазначили, що "глибоко стурбовані інформацією про інцидент, що трапився у префектурі Фукусіма 24 вересня за участю приватних осіб — українських громадян".

"Вважаємо вчинені ними дії неприпустимими та приносимо вибачення всім японським громадянам, яких вони обурили. Переконані, що цей прикрий випадок не повинен ставити під сумнів почуття вдячності українців за дружбу та щиру допомогу японського народу Україні в часи важких випробувань", — наголосили українські дипломати.