Верховний суд США відхилив апеляцію спільниці Джеффрі Епштейна

Верховний суд США 6 жовтня відхилив апеляцію Гіслейн Максвелл. Вона засуджена як спільниця фінансиста Джеффрі Епштейна, якого у 2019 році обвинувачували в сексуальному насильстві над неповнолітніми.

Про це повідомляють NBC News та BBC.

Хто така Гіслейн і як її ув'язнили

Гіслейн — британська світська левиця, колишня партнерка Джеффрі Епштейна. Вона засуджена на 20 років за вербування та підготовку неповнолітніх для сексуального насильства з боку Джеффрі Епштейна.

Її заарештували влітку 2020 року. За версією слідства, Максвелл була пособницею Епштейна: вона шукала дівчаток молодше 18 років, втиралася до них в довіру і схиляла до сексуальних контактів з фінансистом.

29 грудня 2021 року суд у Нью-Йорку визнав жінку винною у допомозі Епштейну у здійсненні сексуального насильства над неповнолітніми дівчатами. Їй призначили 20 років тюрми. Вона подала на апеляцію, стверджуючи, що підпадала під імунітет в результаті угоди прокурорів з Епштейном у 2007 році. Федеральний апеляційний суд у Нью-Йорку залишив вирок жінки без змін.

Яка реакція сторони захисту на вирок Верховного суду

Адвокат Максвелл Девід Оскар Маркус заявив, що "глибоко розчарований" рішенням Верховного суду США.

"Але ця боротьба ще не закінчена. Залишаються серйозні юридичні та фактичні питання, і ми будемо продовжувати використовувати всі доступні засоби, щоб забезпечити справедливість", — додав він.

Маркус не уточнив, що тепер робитиме захист. Адже кримінальна апеляція для жінки вже завершена. Проте ще можна звернутися до президента США Дональда Трампа по помилування.

Журналісти спитали в Трампа про помилування Гіслейн Максвелл. Він відповів, що "давно не чув цього імені" і йому "доведеться це розглянути". Президент сказав, що "нічого не знає про це", що, можливо, й не розглядатиме варіант помилування і мусить порадитися з Міністерством юстиції.

Раніше прессекретарка Білого дому Керолайн Левітт заперечила, що в адміністрації обговорювали долю Максвелл, разом з тим додала, що "ми не коментуємо прохання про помилування".