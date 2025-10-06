Столтенберг розповів, як через Трампа НАТО опинилося під загрозою розпаду

Колишній генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг представив мемуари, у яких розповів про свою роботу на посаді голови Альянсу з 2014 по 2024 рік і про зустрічі з президентом США Дональдом Трампом, які поставили організацію на межу розпаду.

Фрагмент книги опублікувала The Guardian.

Столтенберг видав книгу спогадів On my watch: leading NATO in a time of war ("Під моїм наглядом: лідерство в НАТО під час війни"). У книзі він розповідає про перші зустрічі з Дональдом Трампом, коли той уперше став президентом США, а також про те, як американський президент мало не розвалив НАТО.

Столтенберг пише, що у 2016 році очікував, що Гілларі Клінтон виграє президентські вибори у США і перемога Дональда Трампа викликав у нього занепокоєння, оскільки під час передвиборчої кампанії той неодноразово критично висловлювався на адресу Альянсу, зокрема заявляв, що "НАТО застаріло".

"Я хвилювався через те, що буде далі, бо помітив, наскільки критично Трамп ставився до НАТО під час своєї передвиборчої кампанії. Американський народ обрав Трампа, і ми мали це поважати. Я хотів, щоб НАТО якомога швидше встановило з ним добрі робочі стосунки, щоб він та його адміністрація почали більш позитивно ставитися до альянсу", — написав Столтенберг.

Для цього він, зокрема, заборонив будь-які жарти над Трампом у середовищі співробітників штаб-квартири альянсу.

"Жодного закочування очей через твіти Трампа чи його публічних виступів, ніяких глузувань через відео, жодних жартів про гольф чи його манери. Нульова толерантність. Навіть якщо тільки кілька людей почнуть жартувати, це може швидко поширитися по всій організації і вийти назовні. А якщо до Вашингтона дійде, що в офісі НАТО сидять і сміються з Трампу — це буде катастрофа", — написав ексгенсек НАТО.

18 листопада 2016 року Столтенберг мав першу телефонну розмову з Трампом і вона справила на нього позитивне враження. З ключових питань щодо НАТО, президент США та генсек альянсу дотримувалися одного погляду. Столтенберг вважав, що з компетентними радниками Трамп стане схожим на своїх попередників у Білому домі. Але це, як зазначає Столтенберг, було його помилкою. Трамп вважав ключовим питанням рівень витрат учасників альянсу на оборону.

Після початкової телефонної розмови новообраний президент США висловив підтримку НАТО, але підкреслив, що союзники мають збільшити оборонні витрати.

На першій зустрічі в Білому домі у квітні 2017 року, Трамп сказав Столтенбергу, що лише п'ять держав-членів альянсу витрачають на оборону щонайменше 2% ВВП. У відповідь генсек НАТО сказав, що ще кілька країн близькі до цього показника, зазначивши, що в альянсі є Ісландія, яка не має власних збройних сил, тому вона ніколи не витрачатиме 2% ВВП на оборону.

"Тоді чого ми хочемо від Ісландії?" — запитав Трамп. За словами Столтенберга, перш ніж він встиг відповісти, йому на допомогу прийшов тодішній міністр оборони США Джеймс Меттіс. Він сказав, що Ісландія важлива, "якщо ви хочете відстежувати російські підводні човни". "Добре, тоді нехай Ісландія залишається членом [НАТО]", — сказав Трамп.

На саміті у Брюсселі у 2017 році Трамп публічно критикував європейських партнерів за недостатнє фінансування оборони, а під час приватних дискусій ставив під сумнів зобов’язання США за статтею 5 Північноатлантичного договору.

Столтенберг зазначив, що за день до виступу американського президента учасникам саміту передали текст промови Трамп, у якому йшлося, що США залишаються прихильним до статті 5 договору Альянсу. Але, за словами ексгенсека НАТО, Трамп вирішив змінити свій виступ. Столтенберг побачив у нього в руках текст промови, де маркером були додані фрази: "повинні платити", "несправедливо" та "2% як мінімум!" Президент США викреслював фрази і додавав нові, щоб наголосити, що члени Альянсу мають більше витрачати на оборону. У результаті у своєму виступі Трамп не згадав статтю 5.

За словами Столтенберга, американський президент неодноразово заявляв, що Вашингтон може залишити НАТО, якщо союзники не виконають фінансових вимог. Під час розмови з генсеком Трамп прямо сказав: "Якщо ми підемо, то підемо. Вам потрібне НАТО. Нам НАТО не потрібне". Це, за оцінкою Столтенберга, стало найбільшою загрозою існуванню альянсу за останні десятиліття.

У 2018 році на саміті НАТО Трамп на закритій зустрічі з лідерами країн альянсу Трамп знову говорив про те, що європейські держави недостатньо витрачають на оборону. "США не потребують НАТО. Навіщо я маю продовжувати платити за організацію, яка мені не потрібна?" — заявив Трамп, після чого у залі, за словами Столтенберга, "запала тиша". Президент США вимагав від союзників збільшити витрати до 2% або негайно, або до 1 січня 2019 року.

Післяч цього Меркель підійшла до Столтенберга і сказала: "Ми повинні відреагувати на це". Столтенберг переговорив із Меркель, президентом Франції Еммануелем Макроном та прем'єром Нідерландів Марком Рютте і вони вирішили, що не змінюватимуть уже заявлену мету — збільшення витрат на оборону до 2% до 2024 року, і обговорили, як згладити ситуацію та заспокоїти президента США.

"Тепер усе розвалиться", — подумав я. "Я оглянув зал — всі лідери мали серйозні вирази осіб. Усі розуміли, що ми на межі краху... Якщо американський президент каже, що більше не хоче захищати союзників і йде з саміту на знак протесту, то договір НАТО та гарантії безпеки більше нічого не варті. Я подумав: можливо, це сам саміт, який зруйнує НАТО. І це станеться під моїм керівництвом. Альянс успішно функціонував 70 років, але не після 12 липня 2018 року", — йдеться у книзі спогадів.

За словами Столтенберга, після Трампа виступила Меркель, яка назвала заяви президента США несправедливими. Вона нагадала, що союзники НАТО підтримали США після терактів 11 вересня 2001 року, застосувавши статтю про колективну оборону, а Німеччина відправила своїх військовослужбовців до Афганістану, попри критику всередині країни.

Після цього прем'єр Нідерландів Рютте заявив, що завдяки зусиллям Трампа союзники витратили на оборону минулого року на 33 мільярди доларів більше. Трампу, за словами Столтенберга, сподобалася ця заява. Незабаром президент США передав генсеку НАТО записку, в якій говорилося: "Генеральний секретарю, якщо ви можете сказати, що союзники з НАТО значно збільшили свої витрати на оборону завдяки мені, я думаю, ми можемо домовитись".

Столтенберг зазначив, що знайшов у цьому спосіб, як можна завершити зустріч. Він сказав, що оголосить на пресконференції, що "завдяки лідерству та чіткому посланню Трампа" союзники по НАТО значно збільшили витрати на оборону, а також, що всі країни альянсу залишаються прихильними до статті 5. Генсек запропонував на цьому завершити засідання, хоча планувалося, що виступатимуть ще 12 лідерів. Усі погодилися – окрім прем'єр-міністра Данії Ларса Льокке Расмуссена. Він заговорив про єдність у скрутні часи і про те, що важливо справедливо розподіляти фінансовий тягар.

Водночас Расмуссен наголосив, що поділ тягаря пов'язаний не лише з грошима.

"Йдеться про кров і жертви. Населення Данії складає лише п'ять мільйонів людей, і ми втратили 45 солдатів в Афганістані, відповідаючи на напад на США". Його голос тремтів, коли він сказав: "У перерахунку на населення Данія втратила в Афганістані більше солдатів, ніж США". Він відмовився дивитися в очі сім'ям і говорити, що життя їхніх близьких має менше значення, тому що Данія не досягла цільового показника у 2%. Цей епізод нагадав мені сцену з фільму "Реальне кохання", де Г'ю Грант, який грає прем'єр-міністра Великої Британії, протистоїть американському президентові. Але то було не кіно, а реальність. Я зрозумів, що Расмуссену треба було висловитись, і це було правильно. І все-таки, коли він закінчив, я видихнув. Трамп мовчав. Усі розуміли, що вони присутні на історичній зустрічі, і кілька лідерів хотіли б стати частиною цієї історії, взявши слово, але я не збирався дозволяти їм говорити. Зустріч закінчилася", — написав Столтенберг.

За словами ексгенсека НАТО, на підсумковій прес-конференції Трамп заявив про «дуже сильну» прихильність Вашингтона до єдності НАТО, а також відзначив готовність союзників збільшити витрати на оборону.

"Я досі дивуюся, як Трамп сприйняв висновки саміту. Якби він виконав свою погрозу вийти на знак протесту, нам би довелося збирати уламки розбитого НАТО. Гадаю, він усвідомлював, що б'ється головою об стіну своїми вимогами негайного збільшення бюджету, але водночас він виїхав з Брюсселя, переконаний, що до нового року матиме більше грошей", — написав у книзі Столтенберг.