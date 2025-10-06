Голова Державної прикордонної служби (ДПСУ) Сергій Дейнеко зустрівся з військовослужбовцями підрозділу Юрія Касьянова після повідомлень про його розформування.

Про це Суспільному повідомив речник ДПСУ Андрій Демченко.

За словами речника, на зустрічі були присутні 50 військовослужбовців. Голова ДПСУ розповів про причини розформування підрозділу і де військовослужбовці будуть залучені для посилення ефективності виконання завдань.

"Він наголосив, що вони будуть направлені в інші бойові підрозділи відомства розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів, лише за своєю фаховістю", — повідомив речник ДПСУ Демченко.

Також у ДПСУ наголошують, що військовослужбовці з підрозділу Юрія Касьянова залишаться у прикордонній службі, їх не переводитимуть до інших структур Сил оборони України.

Раніше речник ДПСУ Андрій Демченко повідомив Суспільному, що підрозділ Юрія Касьянова розформують через відсутність результатів ураження.

"У ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в ДПСУ, ні з інших органів військового управління", — сказав Андрій Демченко.

Що цьому передувало

3 жовтня майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Дейнеко (голова ДПСУ Сергій Дейнеко – ред.) ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, якій робив фантастичні бойові операції пустили під ніж топкорупції...", — йшлося у його дописі у Facebook.

Майор у своєму дописі також звертався до Єрмака та заявляв, що "якщо це божевілля не припиниться", то він напише заяву в НАБУ "про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала" і на якому, мовляв, "дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску".

"Я пропонував вам навіть домовитися – в обмін на можливість для нас нормально вести бойову роботу. Але ви ж такий пихатий, що Україна для вас без вас ніщо не значить. Но на Касьянові ви обламаєте зуби. Не треба шукати підстави для кримінального переслідування – ефективніше буде мене просто вбити. Інших варіантів у вас просто немає. Я не відступлюся", — наголошував він.

Вже 5 жовтня Касьянов виходив з пікетом на Майдан Незалежності де закликав президента Володимира Зеленського вплинути на ситуацію з розформуванням його підрозділу.

"Більше двох годин чекали на президента, проте він так і не прийшов. А це був би класний хід, якби президент, верховний головнокомандувач, батько нації (сарказм) вийшов просто, без формальностей до народу, і вирішив би очевидну проблему, відновив би справедливість. Ми очікуємо саме такого рішення від Володимира Олександровича. Дуже чекаємо", — розповідав він про результати акції.

Запрошення до Сил безпілотних систем ЗСУ

Тим часом командувач Сил безпілотних систем майор ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив про готовність прийняти до себе роту Юрія Касьянова.

"Ми з ним вже на звʼязку. Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху... І точно — не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками", — поінформував командувач СБС 5 жовтня.

Він зазначив, що якщо його пропозицію буде прийнято, то військовослужбовцям з роти Касьянова слід бути готовими у лавах Сил безпілотних систем дотримуватися дисципліни й виконувати усі без винятку накази командування.