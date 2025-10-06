У Держприкордонслужбі (ДПСУ) прокоментували розформування роти ударних безпілотних комплексів 10-го мобільного загону, який очолює майор Юрій Касьянов та заявили, що це відбулось "через відсутність результативності під час виконання завдань".

Про це у коментарі Суспільному розповів речник ДПСУ Андрій Демченко.

За його словами, цей підрозділ було введено в штат одного з прикордонних загонів у квітні 2024 року.

"Штатна чисельність підрозділу спочатку становила понад 40 військовослужбовців. Декілька разів проводились організаційно штатні зміни, в результаті чого штат підрозділу збільшили до 100 військовослужбовців. Протягом періоду існування в складі ДПСУ підрозділом для ураження ворожих цілей застосовано 560 одиниць безпілотних комплексів", — каже Демченко.

Втім, як каже речник ДПСУ, за результатами бойової роботи, ураження визначених військових та військово-промислових об’єктів росіян жодного не підтвердилось.

"Розформування підрозділу відбулося через відсутність результативності під час виконання завдань... У ході взаємодії з органами військового управління, дані про ураження визначених ворожих цілей також не підтверджено. Ще раз зазначу, що рішення про розформування підрозділу викликано саме оцінкою завдань, які виконували військовослужбовці цього підрозділу. Високу результативність своєму підрозділу визначав лише сам Касьянов, проте ніхто інший цього підтвердити не може ні в ДПСУ, ні з інших органів військового управління", — сказав він.

Демченко також розповів, що після розформування військовослужбовці роти посилять інші бойові підрозділи Держприкордонслужби, "виключно за своєю спеціальністю".

Вони продовжать службу в підрозділах розвідувально-ударних безпілотних авіаційних комплексів. Також зазначу, на даний час від інших складових Сил безпеки і оборони до ДПСУ не надходило клопотань про переведення підрозділу зі складу прикордонного відомства до інших військових формувань", — додав він.

Що цьому передувало

3 жовтня майор ДПСУ, фахівець з аеророзвідки та засновник бюро безпілотної авіації Matrix-UAV Юрій Касьянов заявив, що розформування очолюваного ним підрозділу відбулось за наказом керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

"Дейнеко (голова ДПСУ Сергій Дейнеко – ред.) ліквідував наш підрозділ за наказом Єрмака. Успішний військовий колектив, якій робив фантастичні бойові операції пустили під ніж топкорупції...", — йшлося у його дописі у Facebook.

Також він розповів, що нібито щодня бійців його підрозділу "тягають" на допит у службу Внутрішньої безпеки та на поліграф.

"Поставлено завдання знайти будь-який компромат на Юрія Касьянова. Копають у двох напрямках – отримання неправомірної вигоди під час виконання бойових завдань і використання "рабської праці" військовослужбовців на підприємстві Касьянова", — казав військовий.

Касьянов назвав таки закиди "брехнею", та заявив, що його підприємство забезпечує підрозділ усім необхідним з 2022 року, а до травня 2023 року – навіть дронами, за допомогою бізнесу та волонтерського фонду, який він створив.

"Щомісяця військовим передається понад 2 млн грн, ми забезпечуємо підрозділ понад 2000 квадратних метрів приміщень, у тому числі бомбосховищами, місцями для зберігання зброї, бойових частин, безпілотників", — пояснював він.

Майор у своєму дописі також звертався до Єрмака та заявляв, що "якщо це божевілля не припиниться", то він напише заяву в НАБУ "про одне дуже цікаве підприємство, яке знаходиться в орбіті вашого васала" і на якому, мовляв, "дійсно використовується рабська праця військовослужбовців, і яке виготовляє абсолютно неефективні безпілотники, які списуються за фактом запуску".

"Я пропонував вам навіть домовитися – в обмін на можливість для нас нормально вести бойову роботу. Але ви ж такий пихатий, що Україна для вас без вас ніщо не значить. Но на Касьянові ви обламаєте зуби. Не треба шукати підстави для кримінального переслідування – ефективніше буде мене просто вбити. Інших варіантів у вас просто немає. Я не відступлюся", — наголошував він.

Вже 5 жовтня Касьянов виходив з пікетом на Майдан Незалежності де закликав президента Володимира Зеленського вплинути на ситуацію з розформуванням його підрозділу.

"Більше двох годин чекали на президента, проте він так і не прийшов. А це був би класний хід, якби президент, верховний головнокомандувач, батько нації (сарказм) вийшов просто, без формальностей до народу, і вирішив би очевидну проблему, відновив би справедливість. Ми очікуємо саме такого рішення від Володимира Олександровича. Дуже чекаємо", — розповідав він про результати акції.

Запрошення до Сил безпілотних систем ЗСУ

Тим часом командувач Сил безпілотних систем майор ЗСУ Роберт "Мадяр" Бровді заявив про готовність прийняти до себе роту Юрія Касьянова.

"Ми з ним вже на звʼязку. Шукаємо рішення, з моменту, як він підняв завірюху... І точно — не у якості переговорника, але зацікавленого професійно, що підтверджено конкретними кроками", — поінформував командир СБС 5 жовтня.

Він зазначив, що якщо його пропозицію буде прийнято, то військовослужбовцям з роти Касьянова слід бути готовими у лавах Сил безпілотних систем дотримуватися дисципліни й виконувати усі без винятку накази командування.

"У нас в СБС працюють всі і багато. Без хочу-не-хочу, буду-не-буду, і літають туди, куди доцільно, а не з власної забаганки... Але всі знають, що двері на вихід відкриті нон-стоп. Тому і СЗЧ на пальцях однієї руки. Хто не працює — того я прошу особисто у більшості випадків... Період кумівства та "своячества" перегорнуто", — казав "Мадяр".

Бровді також зазначав, що з Касьяновим вони "чітко визначили порядок дій" та наразі — "на конструктиві".