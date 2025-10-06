Молдова приєдналась до європейської платіжної системи SEPA

Молдова стала учасницею Єдиної зони платежів у євро (SEPA) 6 жовтня. Це ініціатива ЄС для спрощених переказів платежів у євро між країнами Євросоюзу та асоційованими країнами.

Про це повідомив державний банк Молдови.

"Інтеграція Молдови до SEPA усуває адміністративні бар'єри та безпосередньо впроваджує європейські стандарти у повсякденне життя людей та бізнесу в Республіці Молдова", — повідомила Анка Драгу, голова державного банку Молдови.

До системи SEPA входить 41 країна включно з Молдовою. Система SEPA дозволяє швидко переказувати платежі у євро до банків країн-учасниць системи. Також комісія за такі перекази є нульовою або мінімальною у порівнянні з комісією за платежі SWIFT, яка складає від 20 доларів.

У квітні 2025 року уряд схвалив проєкт закону для забезпечення відповідності законів України до законодавства ЄС у сферах запобігання та протидії відмиванню доходів та фінансуванню тероризму. Це мало б дозволити Україні приєднатися до системи платежів SEPA. Законопроєкт досі на стадії розгляду.