Головнокомандувач Олександр Сирський ліквідував оперативно-стратегічне угруповання (ОСУВ) "Дніпро". Ним командував генерал-майор, командувач Обʼєднаних сил ЗСУ Михайло Драпатий.

Про це повідомляє "Українська правда" з посиланням на власні джерела.

ОСУВ "Дніпро", яке раніше було ОСУВ "Хортиця", відповідало за напрямок фронту від Запорізької до Харківської областей. За даними видання, тепер функції ОСУВ "Дніпро" передадуть новоствореним корпусам та угрупованням військ. Серед таких функцій — розподіл боєприпасів між бригадами.

Михайло Драпатий очолював ОСУВ "Дніпро" вісім місяців. "Українська правда" повідомляє, що Драпатий збереже свою посаду командувача Обʼєднаних сил ЗСУ та переміститься на північно-східний напрямок фронту, де керуватиме одним з угруповань військ. Його зона відповідальності при цьому зменшиться приблизно вдвічі.

У Генеральному штабі на запит Суспільного підтвердили ліквідацію ОСУВ "Дніпро. Там повідомили, що ОСУВ "Дніпро" ліквідували внаслідок запровадження корпусної системи.

"ОСУВ "Дніпро" не було штатною структурою, а було тимчасовою. У зв’язку з прийняттям корпусами своїх смуг відповідальності та з метою покращення управління військами потреба в існуванні оперативно-стратегічних угруповань відпала. Саме тому ОСУВ "Дніпро" припинило своє існування", — повідомили у Генштабі.

Також у Генштабі повідомили, що генерал-майор Михайло Драпатий залишиться на посаді командувача Обʼєднаних сил Збройних сил України та "продовжить керувати відповідним комплектом військ в районі бойових дій".

"Ліквідація оперативно-стратегічного угрупування військ "Дніпро" не погіршить керованість військами та негативно не вплине на оперативну ситуацію на лінії бойового зіткнення. Навпаки, ці зміни покликані покращити управління військами", — наголосили у Генштабі.

Речник ОСУВ "Дніпро" Віктор Трегубов повідомив Суспільному, що угруповання реструктуризують в межах переведення на корпусну систему.

Раніше стало відомо, що головнокомандувач Олександр Сирський звільнив з посад двох командувачів корпусів Сил оборони, а саме командира 17 армійського корпусу Володимира Сіленка та 20 корпусу — Максима Кітугіна. Причина звільнення — неефективне командування у смугах відповідальності, повідомили в Генеральному штабі.