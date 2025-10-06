Уряд ухвалив збільшення видатків на 317 млрд гривень до кінця 2025 року

Кабінет міністрів ухвалив законопроєкт про збільшення видатків на 317 мільярдів гривень до кінця 2025 року. Ці кошти підуть на потреби Сил оборони України.

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Окрім збільшення видатків, уряд планує збільшення доходів на 20 мільярдів гривень. Граничний план дефіциту бюджету збільшиться на 294 мільярдів гривень.

Видатки на Сили оборони можуть збільшитися ще внаслідок урізання інших статей бюджету. Всього бюджет України за 2025 рік збільшиться до 4,654 трильйона гривень.

Раніше стало відомо, що Україна шукає можливість для фінансування Сил оборони України з іноземної допомоги, адже коштів на виплати військовим у повному обсязі після 1 листопада у бюджеті не вистачає. Про це повідомила нардепка Роксолана Підласа.

Україна веде переговори з Єврокомісією про використання 6 мільярдів євро, які є частиною ERA Loans на 50 мільярдів від країн G7, на виплати військовим.

Для можливого отримання цієї допомоги Верховна Рада має проголосувати за законопроєкт про збільшення видатків на Сили оборони до 1 листопада, щоб Міністерство оборони змогло вчасно забезпечити виплати військовим.