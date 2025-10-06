На фронті протягом минулої доби, 5 жовтня, зафіксовано 231 бойове зіткнення. За добу Росія втратила на війні в Україні 1090 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 6 жовтня.

"Вчора противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах масованого ракетно-авіаційного удару 53 ракетами та 56 авіаційних ударів, скинувши 130 керованих авіаційних бомб. Крім цього, залучив 5490 дронів-камікадзе та здійснив 4063 обстріли позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 121 – із реактивних систем залпового вогню", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдавала авіаударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Запоріжжя, Оріхів Запорізької області та Антонівка Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили три райони зосередження особового складу, озброєння й військової техніки противника.

Загалом, протягом 5 жовтня, втрати російських військ склали 1090 солдатів. Сили оборони України знешкодили п’ять танків, 14 бойових броньованих машин, 18 артилерійських систем, засіб протиповітряної оборони, 363 безпілотні літальні апарати оперативно–тактичного рівня, 38 ракет та 63 одиниці автомобільної техніки противника.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили дванадцять атак росіян. Противник завдав трьох авіаційних ударів, загалом скинув сім керованих авіаційних бомб та здійснив 155 артилерійських обстрілів, зокрема п’ять – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно–Слобожанському напрямку відбулося 31 боєзіткнення в районах Вовчанських Хуторів, Одрадного, Бологівки, Кутьківки, Красного Першого, Кам’янки та Западного.

На Куп’янському напрямку зафіксовано вісім атак противника. Сили оборони відбили штурмові дії росіян в районах населених пунктів Куп’янськ та Петропавлівка.

На Лиманському напрямку армія РФ атакувала дванадцять разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Середнє, Новоселівка, Карпівка, Торське та в бік Чернещини й Дробишевого.

На Сіверському напрямку противник атакував поблизу Ямполя, Григорівки, Виїмки та Федорівки. Загалом минулої доби відбулося тринадцять боєзіткнень.

На Краматорському напрямку Сили оборони відбили чотири російські атаки в районах Часового Яру та Ступочок.

На Торецькому напрямку росіяни здійснив сімнадцять атак у районах Олександро-Калинового, Клебан-Бика, Щербинівки, Русиного Яру та Полтавки.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 57 атак противника в районах населених пунктів Володимирівка, Сухецьке, Звірове, Никанорівка, Золотий Колодязь, Родинське, Червоний Лиман, Миролюбівка, Новоекономічне, Козацьке, Лисівка, Котлине, Удачне, Молодецьке, Затишок та в напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку Сили оборони відбили 42 штурмові дії противника в районах населених пунктів Мирне, Піддубне, Новоселівка, Січневе, Новоєгорівка, Тернове, Соснівка, Комишуваха, Вороне, Маліївка, Березове, Калинівське, Новомиколаївка, Новогригорівка.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано чотири бойові зіткнення в районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося шість бойових зіткнень — противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Плавні та Степове.

На Придніпровському напрямку ЗСУ відбили дві атаки росіян в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.