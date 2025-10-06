ЗМІ: Китай припинив постачання високоточного обладнання до Росії

Китай припинив постачання високоточних верстатів до Росії, що фактично зробило неможливим закупівлю російськими підприємствами обладнання з точністю 3–4 мікрони.

Про це заявив власник компанії "Татпромстан" Ільдар Нурієв під час форуму з металообробки та адитивних технологій "ТЕМП", повідомляє видання "МашТех".

"КНР обмежила постачання високотехнологічного обладнання, хоча про це майже не говорять. Якщо раніше можна було отримати верстати з точністю 3–4 мікрони, то тепер — ні. Для цього потрібна спеціальна експортна ліцензія", — сказав Нурієв.

Він також зазначив, що навіть вивезення вже придбаних верстатів із Китаю супроводжується “неприємними інцидентами”. Його підприємство займається локалізацією верстатних комплексів на основі китайських технологій, і бізнесмен розцінює нові обмеження як ознаку небажання Пекіна розвивати партнерство з російськими компаніями.

Обмеження на експорт високоточного обладнання збіглися з різким скороченням товарообігу між Китаєм і Росією.

За даними китайської митної служби, у серпні 2025 року експорт Китаю до Росії зменшився на 16,4% у річному вимірі, що вдвічі перевищує липневий показник (–8,6%).

У цілому за вісім місяців 2025 року товарообіг між країнами скоротився майже на 9% — до 1,03 трильйона юанів (приблизно 145 мільярдів доларів). Російський експорт до КНР зменшився на 8,8%, а імпорт із Китаю — на 8,2%.

За даними Інституту Гайдара, Китай знизив закупівлі майже всіх видів російської сировини: