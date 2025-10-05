Погода в Україні на 6 жовтня: хмарно та вологo, дощі очікуються на заході

6 жовтня більшість регіонів України буде під хмарами та вологою погодою, місцями ймовірні опади. Денна температура коливатиметься від +9 до +20 °C залежно від регіону.

Про це розповідає синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, на заході країни очікуються дощі, тоді як решта території залишиться під щільною хмарністю або легкою мрякою.

Температура протягом дня:

західні області — +9…+12 °C;

решта території — +12…+15 °C;

південь та схід — +15…+20 °C.

У Києві буде хмарно, але без істотних опадів, можливі тумани. Денна температура складе +12…+14 °C.