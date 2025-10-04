У кожному міністерстві та центральному органі виконавчої влади України буде призначено заступника, відповідального за політику щодо прифронтових регіонів. Відповідний механізм ухвалили на засіданні уряду.

Про це у телеграм-каналі повідомила премʼєр-міністерка України Юлія Свириденко.

За її словами, відповідне рішення стосується усіх міністерств, а також Держспецзв'язку, Державної інспекції ядерного регулювання, НКРЕКП та Фонду державного майна.

"Вони продовжать системну роботу. Життя на прифронтових територіях триває, і люди живуть та працюють там в особливих умовах. Маємо це враховувати в усій державній політиці", — написала Свириденко.

Вона також наголосила, що буде активізовано роботу Координаційного центру з питань управління регіонами, на території яких ведуться або велися бойові дії та які тимчасово окуповані РФ.