Повітряні сили: у ніч проти 4 жовтня українська ППО знешкодила 73 безпілотники

У ніч на 4 жовтня Росія запустила по Україні 109 ударних безпілотників типу "Shahed" та три балістичні ракети. В результаті протиповітряного бою українська ППО знешкодила 73 БПЛА.

Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Зазначається, що у ніч на 4 жовтня (з 18:00 3 жовтня) армія РФ атакувала 109-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Брянськ, Орел, Курськ, Шаталово, Приморсько-Ахтарськ, Міллерово — РФ., а також трьома балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23, пуски зафіксовані з Ростовської та Воронезької областей — РФ.

Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.

"За попередніми даними, станом на 09.00, протиповітряною обороною збито/подавлено 73 ворожі БпЛА типу Shahed, Гербера і дрони інших типів на півночі та сході країни", — йдеться у повідомленні.

У ПС додали, що внаслідок цієї російської атаки зафіксовано влучання трьох ракет та 36 ударних БпЛА на 21 локації, а також падіння збитих (уламки) на чотирьох локаціях.

Декілька безпілотників ще досі перебувають у повітряному просторі України.