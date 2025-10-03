4 жовтня — 1319-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Дружківка, Костянтинівка, а також деякі райони Краматорська залишилися без світла внаслідок російських обстрілів.
- Поблизу Дружківки на Донеччині внаслідок удару російського FPV-дрона загинув французький журналіст Антоні Лаллікан. Його колега український журналіст Григорій Іванченко отримав поранення.
- Підозрюваного у вбивстві нардепа Парубія додатково обвинувачують у держзраді.
У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух
У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.