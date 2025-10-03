Перейти до основного змісту
На Донеччині міста залишились без світла через обстріл РФ, під Дружківкою загинув французький журналіст. 1319 день війни
На Донеччині міста залишились без світла через обстріл РФ, під Дружківкою загинув французький журналіст. 1319 день війни

Блекаут у Чернігівській області
Житлові будинки стоять без світла після того, як критично важлива цивільна інфраструктура постраждала внаслідок російських атак у Чернігівській області, 2 жовтня 2025 року. REUTERS/Yan Dobronosov

4 жовтня — 1319-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.

Головне на цей час:

У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух

У Чугуївській громаді на Харківщині пролунав вибух, повідомляють кореспонденти Суспільного.

