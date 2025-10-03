МЗС України заперечило, що урядовий шатдаун у США вплинув на постачання зброї

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий повідомив, що урядовий шатдаун у США не вплинув на постачання озброєння Україні. Раніше іноземні видання повідомляли, що в Україні "побоюються" припинення постачання зброї із США через шатдаун.

Про це Георгій Тихий написав у соцмережі X.

"Неправда. Переговори між Україною та США щодо угоди щодо безпілотників йдуть за планом, і поставки продовжують надходити", — написав Георгій Тихий.

Речник МЗС прокоментував статтю британського видання The Telegraph. Видання, з посиланням на власне джерело в українському уряді, повідомило, що в Україні нібито побоюються припинення постачання озброєння із США.

Посолка України в США Ольга Стефанішина повідомила, що прямого впливу шатдауну уряду США на поставки зброї Україні наразі немає.

"Усі заплановані постачання найближчими днями продовжують надходити згідно з графіком", — написала Ольга Стефанішина у Telegram.

2 жовтня стало відомо, що українська делегація під час візиту до США обговорила з представниками Пентагону, Конгресу та військовими реалізацію ініціативи Drone Deal.

Угода про дрони між Україною та США передбачає закупівлю українських дронів у межах п’ятирічної угоди, а також можливість створення спільного виробництва окремих українських зразків. Уряди країн перебувають на стадії переговорів щодо її підписання.

Що таке шатдаун

З кінця XIX ст. в Штатах діє закон, який забороняє роботу федеральних органів влади, якщо в них немає фінансування. Це називається "шатдаун" або з англійської буквально — "закриття". Він настає, якщо Конгрес не встигає схвалити, а президент — підписати видатки коштів на рік для урядових відомств.

У США немає єдиного закону про бюджет, як-от в Україні. Уряд фінансують 12 різними законопроєктами. Часто погодження їх між обома палатами й Білим домом забирає багато часу. Тому зазвичай усі їх не ухвалюють до 1 жовтня — коли у США починається новий фінансовий рік. Але ця дата — не обов’язково ключова для ризику шатдауну.

Чи були шатдауни раніше

За останні пів століття в США сталося 20 шатдаунів, які тривали принаймні один день.

Призупинення роботи уряду — якщо воно таки станеться — буде не вперше навіть для Трампа. Під час свого першого президентського терміну він стикнувся з найдовшим за 40 років шатдауном, який тривав 35 днів — з 22 грудня 2018 року до 25 січня 2019-го. До слова, тоді так трапилося через ідею Трампа будувати стіну на кордоні з Мексикою: демократи не підтримували фінансування проєкту, тому в Конгресі не змогли вчасно домовитися.

Постраждали 800 000 федеральних працівників та 9 департаментів (торгівлі, внутрішньої безпеки, юстиції, транспорту, житлово-комунальних послуг і містобудування тощо). Республіканці врешті здалися й облишили фінансування стіни. Після цього випадку шатдаунів не допускали й до сьогодні.