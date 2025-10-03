Apple видалила зі свого App Store застосунки для безпеки та екстрених контактів, зокрема ICEBlock. Вони нібито могли допомагати для відстеження агентів імміграційної та митної служби США (ICE).

Про це з посиланням на Apple пише агенція Reuters.

Застосунок ICEBlock попереджав користувачів про присутність агентів у регіоні. За оцінкою Мін’юсту, це могло підвищувати ризик нападу на правоохоронців. Apple зазначила, що діяла на основі інформації від правоохоронних органів про загрози безпеці.

Розробник ICEBlock Джошуа Аарон із Техасу висловив розчарування рішенням компанії, наголосивши, що видалення не вплине на безпеку правоохоронців. Міністерство юстиції зазначило, що попередило розробника про можливі юридичні наслідки.

Дії компанії також можуть призвести до подальшого розслідування зв'язків, які технологічні фірми побудували з адміністрацією Трампа впродовж його другого терміну.

Видалення ICEBlock стало рідкісним випадком, коли Apple видаляє застосунок за запитом уряду США. У 2024 році компанія видалила понад 1,7 тисячі додатків у відповідь на державні вимоги, більшість із яких надійшла з Китаю, Росії та Південної Кореї.

Apple щороку видаляє тисячі програм зі свого магазину додатків, зокрема понад 82 500 у 2024 році, з інших причин, зокрема через проблеми, пов'язані з дизайном, шахрайство або порушення прав інтелектуальної власності. У п'ятницю акції дещо впали.