Apple представила найтонший iPhone в історії — iPhone Air

Apple презентувала новий смартфон iPhone Air, який компанія називає “частинкою майбутнього”. Новинка вирізняється ультратонким корпусом, виготовленим із титану, та інноваційними технологіями, які поєднують міцність, легкість і витонченість дизайну.

Про це йшлося під час презентації нових розробок.

Корпус iPhone Air створений із титану класу 5, що використовується в авіакосмічній галузі. Завдяки цьому пристрій став міцнішим та водночас легшим. Уперше титанову рамку з обох боків захищає Ceramic Shield, який робить екран утричі стійкішим до подряпин.

Щоб досягти рекордної тонкості, Apple повністю переосмислила внутрішню архітектуру iPhone. Заново спроєктована платформа вмістила новітній чип A19 Pro, оптимізований для Apple Intelligence, високощільну батарею з автономністю на цілий день та оновлені камери.

Fusion Camera має 48 Мп, що дає змогу робити пейзажі та якісні знімки в умовах низького освітлення.

Є функція Center Stage – автоматичне кадрування для селфі у вертикальній і горизонтальній орієнтації без перевертання телефону.

Завдяки тоншому корпусу Apple змогла збільшити дисплей без додаткової ваги. У результаті вийшов найтонший iPhone з потужністю професійного рівня.

На презентації також були представлені три нові моделі розумних годинників Apple Watch (ціна від 249 доларів) та навушники AirPods Pro 3 з удосконаленою системою шумопоглинання і функцією миттєвого перекладу (ціна від 250 доларів).