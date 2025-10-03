Президент України Володимир Зеленський наступного тижня планує зустрітися з фракцією "Слуга народу". Зібратися планують 6-10 жовтня.

Про це Суспільному повідомило джерело в Офісі президента.

За словами джерела, цю зустріч планували після попередньої розмови президента з депутатами. Розмова не матиме чіткої теми, проте потенційні напрямки — це домовленості з партнерами про підтримку України, та інші внутрішньополітичні пріоритети, додає джерело.

Також обговорюватимуть порядок денний парламенту. Депутати зможуть поставити Зеленському власні запитання. Такий формат зустрічей планують зробити постійним і проводити їх щомісяця, говорить співрозмовник з ОП.