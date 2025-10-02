Президент України Володимир Зеленський зустрівся з президенткою Єврокомісії Урсулою фон дер Ляєн та президентом Європейської ради Антоніу Коштою. Зеленський закликав лідерів ЄС відкрити переговорні кластери про вступ України до Євросоюзу.

Про це повідомляє Офіс президента України.

Під час зустрічі також була присутня премʼєр-міністерка Данії Метте Фредеріксен.

"Особливу увагу приділили підтримці України на шляху до членства в Євросоюзі. Україна розраховує на відкриття одночасно з Молдовою першого кластера, який має сприяти реалізації реформ у ключових сферах, як-от верховенство права та боротьба з корупцією", — розповів про деталі зустрічі президент.

Угорщина — єдина в Євросоюзі блокує відкриття переговорних кластерів щодо членства України у ЄС.

Також Зеленський та лідери ЄС обговорили ініціативу Єврокомісії "Стіна дронів". Метою ініціативи є захист повітряного простору країн Євросоюзу від російських дронових атак. "Україна готова долучитися до неї та поділитися досвідом боротьби з російськими безпілотниками", — повідомив президент.

Також Зеленський закликав Євросоюз запровадити 19-й пакет санкцій проти Росії. Україна очікує, що цей пакет санкцій охоплюватиме нові обмеження проти фінансового сектору Росії, воєнно-промислового комплексу, тіньового флоту, пропагандистів, компаній, які намагаються обходити санкції, а також осіб, винних у злочинах проти українських дітей.