Європейський суд із прав людини (ЄСПЛ) у Страсбурзі відхилив декілька скарг, поданих адвокатами з РФ від імені жителів окупованих територій у Донецькій і Луганській областях. Вони звинувачували українську владу у нібито обстрілах і руйнуванні житла протягом 2015-2021 років.

Про це йдеться в опублікованому 2 жовтня рішенні Палати суддів у справі під назвою "Ряшенцев та інші проти України", в якій об’єднані чотири подібні заяви від 11 громадян України з окупованих територій.

Група громадян, які скаржилися на обстріли ЗСУ, через що начебто одна з їхніх родичок зазнала поранення, і було зруйноване житло у Донецьку, Горлівці на Донеччині й Золотому-5 на Луганщині, була представлена зареєстрованою в Москві юридичною компанією "Клишин и партнеры".

Палата суддів ЄСПЛ звернула увагу на те, що українці не скористалися своїм правом звернутися до судів безпосередньо в Україні.

"Заявники не пояснили та не стверджували, чи робили вони якісь спроби уповноважити представника, який діє на контрольованій урядом України території, теоретично краще здатного комунікувати з українською владою, подавати позови від їхнього імені, і якщо так, то чому вони зрештою не досягли в цьому успіху", — йдеться у рішенні суду.

Крім цього там зауважили, що українська влада забезпечує доступ до правосуддя навіть на тимчасово окупованих територіях.

Таким чином суд дійшов висновку, що заявники не виконали загальне правило ЄСПЛ і не використали доступні національні засоби правового захисту перед тим, як звернутися до ЄСПЛ, і тому визнав їхні скарги "неприйнятними".

Згідно з аналізом журналістів "Схем" (проєкт "Радіо Свобода"), із близько 10 тисяч скарг проти України, щонайменше 6 тисяч, які перебувають на розгляді ЄСПЛ, подані кількома групами юристів із РФ та окупованих територій.

Найактивніша група в таких позовах – нинішні й колишні адвокати з приватної російської компанії – Міжтериторіальної колегії адвокатів "Клишин и партнеры". Вони співпрацюють з Мін’юстом РФ.

Опитані журналістами юристи вважають, що такі дії можуть мати на меті перевантаження самого ЄСПЛ і його дискредитацію як інституції. Вони також очікують, що надалі рішення Палати суддів, ухвалене 2 жовтня, стане прецедентом для Європейського суду під час розгляду решти аналогічних скарг.

За даними українського Центру громадянських свобод, станом на 1 січня 2025 року в ЄСПЛ на розгляді перебувало 60 350 справ щодо всіх країн. Кількість справ проти України становила 7703 (12,7% загальної кількості). Таким чином Україна посіла третє місце за кількістю справ, після Туреччини й РФ.