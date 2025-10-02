Україна розриває дипвідносини з Нікарагуа через визнання ТОТ російськими

Міністерство закордонних справ України повідомило, що розриває дипломатичні відносини з Нікарагуа. Країна визнала тимчасово окуповані Крим, Луганську, Донецьку, Запорізьку та Херсонську області російськими.
Про це МЗС України повідомило на офіційному сайті.
Міністерство засудило рішення Нікарагуа визнати тимчасово окуповані території України такими, що належать Росії.
В МЗС заявили, що Нікарагуа порушила зобов’язання, закріплені у документах про встановлення дипломатичних відносин з Україною, в яких, зокрема, зазначено, що уряд Нікарагуа приймає пропозицію встановити і підтримувати дипломатичні відносини з Україною, "які базуватимуться на принципах дружби, співробітництва і взаємної поваги, а також відповідно до Статуту Організації Об'єднаних Націй і загальновизнаних норм міжнародного права".
"Цей рішучий дипломатичний крок – свідчення того, що Україна й надалі реагуватиме максимально жорстко у відповідь на будь-які спроби зазіхати на її суверенітет і територіальну цілісність. Ми не допустимо жодних посягань на нашу державність і будемо вживати всіх необхідних заходів для захисту нашої незалежності, безпеки та недоторканості кордонів" — наголосив міністр закордонних справ України Андрій Сибіга.
Республіка Нікарагуа — країна в Центральній Америці. Найбільша за площею серед центральноамериканських держав.