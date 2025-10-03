На фронті протягом минулої доби, 2 жовтня, зафіксовано 162 бойових зіткнень. Росія за добу на війні в Україні втратила 970 військових.

Про це у ранковому зведенні Генштабу ЗСУ 3 жовтня.

"Вчора противник завдав 70 авіаційних ударів, скинув 174 керовані авіабомби. Крім цього, здійснив 4606 обстрілів, зокрема 104 – із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 5888 дронів-камікадзе", — йдеться у зведенні.

Армія РФ завдала авіаударів, зокрема, по районах населених пунктів: Хотінь Сумської області; Малокатеринівка, Григорівка, Новоукраїнка Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Також за минулу добу авіація, ракетні війська і артилерія Сил оборони уразили чотири райони зосередження особового складу противника.

Загалом, протягом 2 жовтня, втрати російських військ склали 970 солдатів. Сили оборони України знешкодили танк, бойову броньовану машину, 13 артилерійських систем, реактивну систему залпового вогню, 273 безпілотні літальні апарати оперативно-тактичного рівня та 44 одиниці автомобільної техніки окупантів.

Яка ситуація на фронті

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках ЗСУ відбили п’ять атак росіян. Минулої доби противник завдав 7 авіаційних ударів, загалом скинув 17 керованих авіабомб та здійснив 149 артилерійських обстрілів, зокрема три – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку українські війська зупинили дев’ять атак противника в районах населених пунктів Вовчанськ, Вовчанські Хутори, Кам’янка та у бік населених пунктів Колодязне, Нововасилівка.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три атаки армії РФ. Сили оборони відбивали штурмові дії противника в напрямку населених пунктів Куп’янськ та Богуславка.

На Лиманському напрямку росіяни атакували 13 разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Карпівка, Колодязі, Шандриголове, Торське, Греківка та в бік населеного пункту Дробишеве.

На Сіверському напрямку ЗСУ відбили вісім атак противника поблизу Ямполя, Серебрянки, Виїмки та Івано-Дар’ївки.

На Краматорському напрямку вчора відбулося два бойові зіткнення. Армія РФ намагалася просуватись поблизу населених пунктів Часів Яр та Предтечине.

На Торецькому напрямку росіяни здійснили 17 атак у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Торецьк, Щербинівка, Іванопілля, Олександро-Калинове, Русин Яр та Полтавка.

На Покровському напрямку Сили оборони зупинили 48 штурмових дій російської армії в районах населених пунктів Володимирівка, Нове Шахове, Родинське, Новоекономічне, Червоний Лиман, Промінь, Звірове, Котлине, Удачне, Новомиколаївка, Молодецьке, Горіхове, Новоукраїнка та у напрямку Покровська й Філії.

На Новопавлівському напрямку противник вчора здійснив 28 атак у районах населених пунктів Новомиколаївка, Новогригорівка, Новохатське, Комишуваха, Соснівка, Нововасилівське, Січневе, Березове.

На Гуляйпільському напрямку зафіксовано п’ять бойових зіткнень у районі населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку відбулося три бойові зіткнення — противник намагався просунутися поблизу населених пунктів Степове та Кам’янка.

На Придніпровському напрямку українські підрозділи відбили чотири ворожі штурми в напрямку Антонівського мосту.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.