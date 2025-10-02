У магазинах полиці без хліба, містом лунають звуки генераторів, а на заправках ажіотаж. Так живе Славутич на другу добу після того, як армія РФ атакувала електропідстанцію. Це місто повністю залежить від електроенергії, оскільки там немає газопостачання.

Як розповів заступник міського голови Олександр Линкевич, у Славутичі розгорнули 10 "Пунктів незламності". Там люди можуть зарядити гаджети, випити чай чи каву та зігрітися. З його слів, коли ввімкнуть світло, – поки що невідомо. Що про атаку 1 жовтня розповідають місцеві жителі та як адаптуються до нових обставин – далі у матеріалі.

Російські війська вночі атакували енергооб’єкти у Сумській та Чернігівській областях. Кабінет міністрів координує ліквідацію наслідків і підготовку до можливих нових атак.