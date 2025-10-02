Російські війська вночі атакували енергооб’єкти у Сумській та Чернігівській областях. Кабінет міністрів координує ліквідацію наслідків і підготовку до можливих нових атак.

Про це повідомила прем’єрка України Юлія Свириденко у своєму каналі в Telegram.

У Сумській області внаслідок ударів частково залишалися без світла Конотопський та Шосткинський райони. Нині електропостачання там повністю відновили.

На Чернігівщині триває ремонт енергомереж після обстрілів. За потреби у регіоні розгортають пункти незламності. У Славутичі вже відновили електропостачання на об’єктах критичної інфраструктури. Роботи для повного заживлення міста тривають.

За дорученням Уряду до ліквідації наслідків залучені Міненерго, Мінрегіон, Мінфін, Мінекономіки, МВС, обласні військові адміністрації Київщини, Сумщини та Чернігівщини, а також НЕК "Укренерго". Міненерго упродовж тижня має подати уряду рішення для повного відновлення електропостачання.