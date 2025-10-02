"Трамп наполегливо працював": прем’єр Албанії пожартував на адресу Макрона

Прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент Азербайджану Ільхам Алієв жартома дорікнули французькому лідеру Емманюелю Макрону щодо Дональда Трампа.

На саміті Європейської політичної спільноти в Копенгагені лідери країн зустрілися для обговорення політичних і економічних питань Європи та регіону. Під час неформальної розмови прем’єр-міністр Албанії Еді Рама і президент Азербайджану Ільхам Алієв звернули увагу на роль колишнього президента США Дональда Трампа, жартома приписавши йому "укладення миру" між їхніми країнами.

Ця сцена стала частиною дипломатичного гумору: лідери жартома нагадували один одному про політичні заяви та дії Трампа, що не завжди були сприйняті серйозно.

"Ви маєте перепросити нас обох, бо так і не привітали з мирною угодою, яку уклав президент [Дональд] Трамп. Він дуже наполегливо працював", — сказав прем’єр.

Макрон відреагував сміхом і жартома вибачився: "Перепрошую за це".

Американський лідер Трамп неодноразово плутав країни: окрім Албанії з Вірменією, він помилково заявляв, що "зупинив війну між Камбоджею та Азербайджаном". Минулого тижня міністри цих держав, які фактично не мають особливих відносин, зустрілися у залі Генасамблеї ООН і опублікували фото рукостискання у соцмережах.

8 серпня 2025 року президент Азербайджану Ільхам Алієв та прем'єр-міністр Вірменії Нікола Пашинян у США підписали угоду про припинення бойових дій.

Президент США Трамп заявив, що Штати підписали окремі угоди з кожною країною щодо розширення співпраці в галузі енергетики, торгівлі та технологій, зокрема штучного інтелекту.