У четвер, 2 жовтня, Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію "Росія: нові загрози європейським демократіям". Документ засуджує російські удари по "цивільній інфраструктурі, кібератаки, дезінформаційні кампанії та втручання у вибори європейських держав".

Про це у Facebook повідомив голова Верховної Ради Руслан Стефанчук.

За його словами, у документі зазначено, що "агресія Росії проти України є головним чинником дестабілізації безпеки на континенті". Також резолюція підтверджує, що "жодні мирні переговори неможливі без України та без поваги до її права на майбутнє".

Крім того, документ наголошує на необхідності посилення санкцій проти РФ, створення системи міжнародної відповідальності за її злочини та підтримки Плану дій Ради Європи для України.

"Дякую ПАРЄ за послідовну підтримку. Справедливий і тривалий мир у Європі можливий лише через перемогу України та відновлення нашої територіальної цілісності", – написав Стефанчук.