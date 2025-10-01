У Марокко спалахнули протести через невдоволення освітою та охороною здоров'я

У Марокко четвертий день тривають сутички між протестувальниками та силами безпеки. Вони спалахнули після протесів молоді, яка вийшла на вулиці вимогою кращої освіти та охорони здоров'я.

Про це повідомляє британський суспільний мовник BBC та Reuters.

За повідомляеннями місцевих медіа, у південних містах країни Тізніт, Інзеган та Айт-Аміра, а також у східному місті Уджда та Темара, сотні молодих протестувальників кидали каміння в сили безпеки, які намагалися розігнати зібрання. Марокканська асоціація з прав людини (AMDH) звинуватила сили безпеки у фізичному нападі на учасників протесту та здійсненні свавільних арештів.

Міністерство внутрішніх справ Марокко заявило, що 263 співробітники сил безпеки країни та 23 цивільні отримали поранення внаслідок протестів. Там наголосили, що протестувальники використовували ножі та кидали коктейлі Молотова й каміння, в результаті чого поліція затримала щонайменше 409 людей.

Правоохоронці затримують протестувальника, поки в країні четвертий день поспіль тривають молодіжні демонстрації з вимогою кращої освіти та охорони здоров'я в Рабаті, Марокко, 30 вересня 2025 року. REUTERS/Ahmed El Jechtimi

Демонстрації були організовані в соціальних мережах вільно сформованою молодіжною групою, яка називає себе GenZ 212. У заяві, опублікованій на сторінці групи у Facebook пізно 30 вересня, група висловила "жаль з приводу актів масових заворушень або вандалізму, які зачепили державну чи приватну власність".

Протестувальники скандували гасла, закликаючи до покращення медичних та освітніх послуг, а також до кращих можливостей працевлаштування.

Протестувальники вигукують гасла під час демонстрації, очолюваної молоддю, на ринковій площі Рабата, Марокко, 29 вересня 2025 року. Вони закликають до реформ у секторах охорони здоров'я та освіти. Getty Images/AFP/ABDEL MAJID BZIOUAT

Із натовпу лунала критика щодо витрачання грошей на будівництво стадіонів для Чемпіонату світу з футболу 2030 року. На одному з плакатів, які несли під час демонстрації у столиці Рабаті, було написано: "Принаймні на стадіоні ФІФА буде аптечка першої допомоги! У наших лікарнях її немає".

Повстання відбулося після аналогічних масштабних демонстрацій, очолюваних молоддю, цього літа в Непалі, Індонезії, Філіппінах та Мадагаскарі.