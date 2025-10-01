Нафтогаз виконав план підготовки до опалювального сезону на 95-97%

НАК "Нафтогаз України" перебуває на фінальній стадії виконання плану підготовки до опалювального сезону, який був затверджений Кабінетом міністрів.

Про це повідомив голова правління компанії Сергій Корецький, передає кореспондентка Суспільного.

"В межах плану, затвердженого Кабінетом міністрів до початку опалювального сезону, ми виконали вже завдання на 95–97%", — зазначив він.

За словами Корецького, фіналізація довготривалої та складної роботи з залучення фінансування для імпорту газу дозволила майже повністю виконати поставлені урядом завдання.

Залучення двох великих міжнародних кредитів — 500 мільйонів євро від ЄБРР та 300 мільйонів євро від ЄІБ — стало завершальним етапом фінансової підготовки. Ці кошти забезпечують компанії можливість закупити необхідні обсяги природного газу для проходження зими.

Що відомо про опалюваний сезон 2025

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко обговорила з головами ОДА підготовку до опалювального сезону. За її словами, усі необхідні процедури планують завершити до 15 жовтня.

Конкретної дати включення опалення вона не назвала. В Україні його зазвичай включають, коли протягом трьох днів поспіль температура не перевищує +8°C.