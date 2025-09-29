Прем’єр-міністр Польщі Дональд Туск розкритикував поляків, які заявляють, що війна Росії в Україні їх не стосується. Він заявив, що підтримка України — не лише питання солідарності з країною, на яку напали. Це питання безпеки та виживання західної цивілізації.

Про це Туск заявив на Варшавському форумі безпеки в понеділок, 29 вересня, передає кореспондентка Суспільного.

“Я хочу сказати дуже чітко, і я хочу, щоб мої співвітчизники-поляки це почули: ця війна – це також і наша війна. Занадто часто тут, у Варшаві, і в інших місцях я чую, як люди кажуть: “Це не наша війна, вона нас не стосується. Нехай вони воюють самі. Ми не хочемо платити, жертвувати грошима, часом чи життями”, — сказав Туск.

Він наголосив, що річ не в тому, чи хтось любить Україну, чи мав з нею хороший чи поганий досвід.

“Це не лише питання солідарності з країною, на яку напали. Це питання безпеки та виживання західної цивілізації. Це наша війна, тому що війна в Україні є частиною жахливого проєкту, який час від часу спливає на поверхню: політичної програми, спрямованої на поневолення народів, позбавлення індивідуальної свободи та запровадження авторитаризму, деспотизму, жорстокості та відсутності прав людини”, — заявив прем’єр.

Він додав, що подобається це чи ні, але “наша боротьба — не тільки з солідарності з тими, кого атакують, а й тому, що це в наших фундаментальних інтересах”.

“Якщо ми програємо цю війну — і ми мусимо говорити від першої особи — наслідки торкнуться не тільки нашого покоління, але й майбутніх поколінь у Польщі, в Європі, у Сполучених Штатах, скрізь. Нехай не буде ілюзій”, — сказав Туск.

Він заявив, що насамперед потрібно розраховувати на себе. Саме тому влада Польщі вирішила озброїти та модернізувати польські збройні сили у великому масштабі — “тому що ми повинні бути здатні покладатися на себе”.

“Якщо ми хочемо покладатися на союзників, ми повинні бути повноправним і спроможним членом Північноатлантичного пакту”, — додав Туск.

За його словами, іноді здається, що в трансатлантичній спільноті з'являються тріщини. Туск запропонував ”винести з цього мудрий урок”.

“Не питайте лише, як зберегти ідеальну єдність або як переконати наших американських друзів до більшої, постійної залученості в українській проблемі. Спочатку покажіть, що ми можемо мобілізувати наші суспільства, наші уряди та нашу європейську спільноту для ефективних дій”, — заявив Туск.

Він наголосив, що Америка має право вимагати більшої залученості від Європи в цілому, а Європа має право очікувати, що Америка буде ставитися до трансатлантичної спільноти як до абсолютного пріоритету, що гарантує виживання світу.

“Давайте вчитися один у одного, а не читати один одному лекції. І давайте вчитися своїм обов'язкам — особливо в умовах цієї війни, яку я назвав нашою війною, — заявив Туск.

Він зазначив, що дехто стверджує, і значна частина світу вірить у це, що цю війну не можна виграти. За словами Туска, “це все в наших головах”, бо цифри говорять самі за себе.

“Україна, платячи високу ціну, — і в цій залі присутні жертви цієї війни — демонструє, що про капітуляцію не може бути й мови. Якщо Україна не капітулювала, якщо вона бореться — і нещодавно, на подив багатьох, навіть президент Трамп публічно заявив, що Україна може виграти цю війну — ці слова мають значення. Віра має значення. Виграєш чи програєш — спочатку в голові і серці, а вже потім на полі бою”, — сказав польський прем’єр.

Туск запитав, що “якщо Україна може чинити героїчний, але раціональний і прагматичний опір, чому Європа чи трансатлантична спільнота повинні відчувати комплекс перед агресором?”

“Якщо ми коли-небудь думали, що Захід може дозволити собі програти цю війну, ми були б прокляті назавжди. Це було би таким, що не можна пробачити”, — сказав глава уряду Польщі.