У ніч проти 1 жовтня сили протиповітряної оборони знешкодили 44 з 49 безпілотників, якими військо РФ атакувало Україну. Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА на 6 локаціях.
Про це Повітряні Сили ЗСУ повідомили зранку 1 жовтня.
За даними Повітряних Сил, у ніч на 1 жовтня (із 20.30 30 вересня) військо РФ атакувало 49-ма ударними БпЛА типу Shahed, Гербера і безпілотниками інших типів із напрямків: Міллерово, Брянськ – РФ, Чауда — ТОТ Криму, протикорабельною ракетою "Онікс" (район пуску – ТОТ Криму), а також чотирма балістичними ракетами Іскандер-М/KN-23 (пуски із Орловської обл. — РФ).
Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи РЕБ та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України.
- За попередніми даними, станом на 09.30, протиповітряною обороною збито/подавлено 44 БпЛА типу Shahed, Гербера і дронів інших типів на півночі, сході та в центрі країни.
- Зафіксовано влучання 5 ракет та БпЛА на 6 локаціях.