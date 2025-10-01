У середу, 1 жовтня, у північній частині німецького міста Мюнхен триває масштабна операція правоохоронців та пожежної служби через вибухи та пожежу в житловому будинку.

Про це у соцмережі Х повідомляє поліція Мюнхена та Deutsche Welle.

У поліції Мюнхена повідомили, що операція триває в районі Лерхенау, де загорілася житлова будівля.

"Ми реагуємо на палаючу житлову будівлю. Ми також чули гучні вибухи. Знайдено поранену особу, яка може бути причетна до подій. Ми на місці разом із пожежною службою", — йдеться у повідомленні поліції.

Зазначається, що наразі правоохоронці оточили територію та радять місцевим мешканцям та водіям уникати цього району або об'їжджати його. Також місцева школа залишатиметься закритою на час проведення операції.

За даними видання Bild, чоловік, ймовірно, заклав вибухівку у будинку своїх батьків, підпалив його та згодом покінчив життя самогубством. Також в будинку було виявлено щонайменше одну особу з вогнепальними пораненнями.

Крім того, представник поліції Томас Шельшорн повідомив виданню, що наразі "немає небезпеки для населення також інцидент немає стосунку до Октоберфесту, який зараз відбувається у місті".