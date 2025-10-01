Румунія прагне налагодити на своїй території виробництво оборонних дронів спільно з Україною: для себе, НАТО та Євросоюзу. Також країна збирається купити в Штатів 216 танків і 76 похідних для оснащення танкових і піхотних підрозділів.

Про це ідеться в пресрелізі Міністерства національної оборони країни, а також розповіла Reuters міністерка закордонних справ Оана Цою.

Цою зазначила, що обговорення з Києвом такого виробництва почалося ще до серії порушень повітряного простору країн Європи останнім часом.

"Ми вважаємо, що для східного флангу стратегічно важливо мати кращий захист, особливо в галузі протиповітряної оборони. Тому ми працюємо в цьому напрямку, щоб створити необхідні партнерські відносини, наприклад, з Україною, для виробництва оборонних дронів у майбутньому", — говорить урядовиця.

Також 30 вересня Міноборони звернулося до румунського парламенту з проханням затвердити процедуру укладення контрактів в межах програми "Основний бойовий танк". Ця програма має досягнути цілей оборонного планування НАТО та ЄС і Програми трансформації румунської армії до 2040 року.

Закупівля танків і похідних машин проводиться в межах міжурядової угоди зі Сполученими Штатами на суму понад мільярд доларів. Перший етап програми закупівель була розпочата у 2023 році та включала придбання 54 модернізованих танків Abrams і 12 похідних на шасі танка.

А нині має бути друга фаза програми, яка передбачає: