Суд у Києві продовжив запобіжний суд у вигляді тримання під вартою для Нестора Шуфрича на 60 днів — до 29 листопада. Його звинувачують у державній зраді.

Про це повідомив кореспондент Суспільного із зали суду.

Суд проведе два засідання у справі нардепа Нестора Шуфрича 5 та 19 листопада.

Нестора Шуфрича звинувачують у державній зраді та фінансуванні дій задля повалення конституційного ладу.

Справи проти Шуфрича

3 вересня 2023 року в Офісі генпрокурора повідомили, що прокурори скерували до суду обвинувальний акт стосовно народного депутата України IX скликання від забороненої партії ОПЗЖ Нестора Шуфрича і його експомічника В'ячеслава Черепані.

Їх звинувачують у ч. 3 ст. 110-2 Кримінального кодексу України — фінансування дій, вчинених з метою насильницької зміни та повалення конституційного ладу, захоплення державної влади, зміни меж території і державного кордону України.

Крім цього, депутатові Шуфричу інкримінують державну зраду (ч. 1 ст. 111 КК України).

За даними слідства, обвинувачені разом з іншими довіреними депутату особами після тимчасової окупації Криму забезпечили реєстрацію нерухомості — будинку і земельної ділянки в смт Сімеїз за законами РФ. Це майно нардеп придбав у 2013 році через підконтрольне підприємство та довірених осіб.

У 2016 році для охорони майна обвинувачені організували укладення договору охорони з незаконним воєнізованим формуванням – "ФГУП "Охрана" Росгвардії по Республіці Крим".

Надалі вони організували передачу та перерахування Росгвардії, яка бере участь у війні проти України, понад 648,7 тисячі російських рублів за охорону майна.

Крім того, депутата підозрюють у тому, що він був завербований російською Федеральною службою безпеки (ФСБ) і виконував завдання одного із колишніх заступників секретарів Ради національної безпеки і оборони України (РНБО), який у 2014 році виїхав до Москви.

Шуфрич, як каже слідство, систематично у своїх виступах та інтерв’ю публічно поширював тези держави-агресора і проводив підривну діяльність проти України. Він підтримував ідеї проросійської спрямованості подальшого розвитку України.

Обвинувачені перебувають під вартою. Обидва фігуранти звинувачення відкидають. Шуфрич, зокрема, вважає, що державної зради в його діях немає.

4 вересня Печерський райсуд Києва розпочав підготовче засідання у справі.