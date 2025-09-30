ДБР передало до суду справу колишніх чиновників Міноборони на понад 2,4 млрд грн

Державне бюро розслідувань (ДБР) завершило досудове розслідування щодо двох колишніх посадовців Департаменту державних закупівель Міноборони, дії яких завдали державі збитків на понад 2,4 млрд грн.

Про це повідомила пресслужба Бюро.

За версією слідства, впродовж 2023 року посадовці уклали 95 договорів із підприємствами на постачання мастильних матеріалів, нафти та дистилятів для техніки спеціального призначення на суму понад 19 млрд грн.

Посадовці без підстав включили ПДВ на суму понад 2,4 млрд грн у вартість закупівель, порушивши постанову Кабміну та Податковий кодекс. Під час розслідування Міноборони вже повернули понад 2,2 млрд грн збитків.

Один із колишніх посадовців обвинувачується у недбалому ставленні до військової служби (ч. 4 ст. 425 КК України) з санкцією до 8 років позбавлення волі. Інший – у службовій недбалості та підробленні офіційних документів (ч. 2 ст. 367, ч. 4 ст. 358 КК України).

Процесуальне керівництво здійснює Спеціалізована прокуратура у сфері оборони Офісу Генерального прокурора.