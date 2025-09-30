Перейти до основного змісту
Українських рятувальників визнали найпотужнішою командою INSARAG
Юрій Свиридюк
Українських рятувальників HUSAR MRC визнали найпотужнішою командою INSARAG
Українська пошуково-рятувальна команда HUSAR MRC Ukraine пройшла переатестацію INSARAG у Гданську, Польща. Міжнародні експерти визнали її найпотужнішою серед усіх команд світу.

Про це повідомив заступник голови ДСНС України Володимир Демчук під час брифінгу в Медіацентрі Україна.

"Українські фахівці в умовах війни здобули великий практичний досвід, і міжнародні спеціалісти визнали нашу команду найбільш потужною серед усіх команд світу", – наголосив він.

За його словами, участь у INSARAG дає Україні можливість бути частиною глобальної мережі рятувальників, діяти за єдиними міжнародними стандартами, отримувати оперативну інформацію про надзвичайні події у світі та долучатися до ліквідації катастроф без додаткової сертифікації.

Керівник української команди Максим Маєвський зазначив, що у складі HUSAR MRC Ukraine працюють 67 основних і 67 резервних рятувальників, які здатні виконувати всі види робіт відповідно до міжнародних вимог.

INSARAG – міжнародна консультативна група з пошуку та рятування, створена у 1991 році після низки масштабних землетрусів. Вона має мандат ООН і об’єднує урядові та неурядові структури, які спільно працюють над подоланням наслідків катастроф у всьому світі.

