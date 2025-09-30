Перейти до основного змісту
ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів і сотні дронів
ГенштабВторгнення Росії в УкраїнуРОСІЯВІЙНА

ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів і сотні дронів

Юрій Свиридюк
солдати РФ
Російські військові на техніці. Getty Images

Станом на 30 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 110 560 солдат. За минулу добу втрати РФ зросли на 970 військових.

Про це інформує Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.

За оновленими даними, українські сили також знищили:

  • танків – 11 222 (+4 за добу),
  • бойових броньованих машин – 23 291 (+1),
  • артилерійських систем – 33 311 (+27),
  • РСЗВ – 1 505 (+1),
  • засобів ППО – 1 224,
  • літаків – 427,
  • гелікоптерів – 346 (+1),
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 303 (+301),
  • крилатих ракет – 3 790,
  • кораблів/катерів – 28,
  • підводних човнів – 1,
  • автомобільної техніки та автоцистерн – 63 241 (+90),
  • спеціальної техніки – 3 979.

У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.

