ЗСУ за добу знищили майже тисячу окупантів і сотні дронів

Станом на 30 вересня 2025 року загальні бойові втрати російських військ в Україні з початку повномасштабного вторгнення становлять близько 1 110 560 солдат. За минулу добу втрати РФ зросли на 970 військових.
Про це інформує Генштаб ЗСУ на сторінці у Facebook.
За оновленими даними, українські сили також знищили:
- танків – 11 222 (+4 за добу),
- бойових броньованих машин – 23 291 (+1),
- артилерійських систем – 33 311 (+27),
- РСЗВ – 1 505 (+1),
- засобів ППО – 1 224,
- літаків – 427,
- гелікоптерів – 346 (+1),
- БПЛА оперативно-тактичного рівня – 65 303 (+301),
- крилатих ракет – 3 790,
- кораблів/катерів – 28,
- підводних човнів – 1,
- автомобільної техніки та автоцистерн – 63 241 (+90),
- спеціальної техніки – 3 979.
У Генштабі наголосили, що дані уточнюються.