Єврокомісарка з розширення Марта Кос повідомила, що Євросоюз готовий відкрити перший переговорний кластер з Україною, але необхідна згода усіх 27 країн-членів ЄС. Угорщина виступає проти членства України у ЄС.

Про це Марта Кос розповіла в інтервʼю Суспільному.

"З жодною іншою країною-кандидатом ми не завершували весь процес скринінгу так швидко, як з Україною. Це означає, що ми опрацювали понад 100 000 сторінок європейського законодавства. Процес відкриття переговорних кластерів заснований на заслугах, тож Україна не лишатиметься позаду, якщо реформи будуть здійснені. Ми справді наполегливо працюємо над цим, ведемо діалог із державами-членами, а також з Угорщиною", — розповіла Марта Кос.

Вона також загадала про занепокоєння, які Угорщина нібито бачить щодо угорської меншини в Україні. Це одна з причин, через які Угорщина блокує переговори ЄС та України.

"Найкращий спосіб розв’язати цю проблему саме процес євроінтеграції. Чим швидше Угорщина дозволить нам відкрити кластер 1, тим швидше ми зможемо обговорити всі їхні занепокоєння. Я вважаю, що це водночас і найкраща відповідь панові Орбану", — наголосила Марта Кос.

Єврокомісарка також додала, що боротьба з корупцією — це ключова реформа, над якою має працювати Україна.

"Важливо, щоб у вас була стабільна економіка та законодавство, яке приваблюватиме інвестиції, зокрема з-за кордону. Це надзвичайно важливо для відбудови країни. Якщо у вас не буде сильних і незалежних антикорупційних інституцій, іноземні інвестори не прийдуть, бо вважатимуть свої інвестиції небезпечними. Без таких інституцій багато грошей може бути втрачено", — сказала Марта Кос.

Також єврокомісарка наголосила, що для подолання корупції необхідно працювати не лише з законодавством, а й з громадянським суспільством.

Раніше стало відомо, що процес скринінгу українського законодавства на відповідність законодавству Євросоюзу завершується 30 вересня.