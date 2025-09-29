Перейти до основного змісту
РФ денонсувала Європейську конвенцію проти катувань: Путін підписав закон
РФ денонсувала Європейську конвенцію проти катувань: Путін підписав закон

Дмитро Михайлов
Очільник Кремля Володимир Путін
Очільник Кремля Володимир Путін під час промови на святкуванні Дня Москви, Росія, 13 вересня 2025 року. Getty Images/Contributor

Російський лідер Володимир Путін у понеділок, 29 вересня, підписав закон, яким денонсується Європейська конвенція щодо запобігання катуванням та принижуючого гідність людини поводження чи покарання.

Відповідний документ опубліковано на порталі правової інформації РФ.

"Денонсувати Європейську конвенцію щодо запобігання катуванням і нелюдському або такому, що принижує гідність, поводженню або покаранню від 26 листопада 1987 року і протоколи №1 і №2 від 4 листопада 1993 року до неї, підписані від імені РФ в місті Страсбурзі 28 лютого 1996 року", — йдеться у законі.

Відтепер Росія більше не зобов’язана допускати міжнародних інспекторів у свої в’язниці. Також не розглядатимуться скарги від російських ув’язнених до Європейського комітету з питань запобігання катуванням.

8 вересня Путін вніс на розгляд російської Держдуми цей законопроєкт. Вже 17 вересня депутати підтримали його.

У пояснювальній записці йшлося, що рішення про вихід із конвенції пов'язане з тим, що "Рада Європи блокує обрання нового члена від РФ до Європейського комітету з попередження тортур" і з грудня 2023 року Москва нібито не має можливості повноправно брати участь у роботі цього моніторингового механізму.

Європейська конвенція про запобігання катуванням була підписана Радою Європи у 1987 році. Документ не лише забороняє тортури, а й запроваджує механізм їх попередження.

Експерти Європейського комітету із запобігання катуванням можуть без попередження відвідувати в'язниці, колонії, лікарні та будь-які місця позбавлення волі. Вони фіксують умови тримання, розмовляють з ув'язненими та персоналом, а потім публікують доповіді. Країни, які підписали конвенцію, зобов'язані співпрацювати та усувати порушення.

РФ приєдналася до конвенції у 1996 році при вступі до Ради Європи. З того часу комітет регулярно відвідував російські колонії та СІЗО, фіксуючи катування та жорстокі умови.

У березні 2022 року Росію офіційно виключили з Ради Європи.

У лютому 2025 року газета The Wall Street Journal з посиланням на трьох колишніх співробітників російської Федеральної служби виконання покарань повідомляла, що після повномасштабного вторгнення керівництво пенітенціарної системи РФ зняло всі обмеження на застосування насильства до українських військовополонених.

