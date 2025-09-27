Міжнародний комітет Червоного Хреста (МКЧХ) не має вільного доступу до українських військовополонених у Росії та на тимчасово окупованих територіях. Під час нечастих візитів показують лише полонених у відносно доброму стані.

Про це заявили члени незалежної експертної місії Московського механізму ОБСЄ під час пресконференції у Відні, презентуючи звіт про порушення та злочини, пов’язані з поводженням РФ з українськими військовополоненими, передає Укрінформ.

Як нагадав член місії, французький професор Ерве Асенсіо, МКЧХ працює на основі суворої конфіденційності. За його словами, були заяви МКЧХ про те, що співпраця з Росією була дуже складною, але певна співпраця та передача інформації через МКЧХ відбувається.

“На жаль, є свідчення, що МКЧХ не має вільного доступу до місць утримання. Деякі візити відбувалися, але без повного доступу до полонених, і дозволів на такі візити замало, щоб можна було охопити всі місця утримання", — сказав він.

Чеська професорка Вероніка Білкова повідомила, що нинішня ситуація "дещо краща", ніж раніше, але "значно гірша, ніж мала б бути за юридичними стандартами". За її словами, візити представників МКЧХ до російських в’язниць для відвідування українських військовополонених іноді відбуваються, але МКЧХ часто не дозволяють відвідувати всі місця утримання чи розмовляти з полоненими наодинці, хоча це має бути правилом.

Також вона повідомила про непрозору роботу російського Національного інформаційного бюро.

"У кожній державі, що воює, має бути створене Національне інформаційне бюро для збору інформації про полонених ворога. В Україні воно створене і збирає дані, зокрема про російських полонених. У Росії бюро також створене в лютому чи березні 2022 року при міністерстві оборони, і воно передає списки полонених через Центральне агентство з розшуку МКЧХ на українську сторону. Але ці списки неповні, що очевидно. Інформацію про українське бюро легко знайти в інтернеті, є навіть вебсторінка. Натомість про російське бюро інформації практично немає, десь є лише номер телефону для сімей полонених", — заявила Білкова.

Шведський професор Марк Кламберг розповів, що зі свідчень колишніх українських військовополонених випливає, що під час візитів МКЧХ російська влада демонструвала лише тих полонених, хто був "у хорошому стані".

“До тих, хто був хворий чи зазнав жорстокого поводження, МКЧХ не мало доступу. Це підтверджується як звітами, так і свідченнями полонених. Все контролювалося російською владою, хоча МКЧХ має мати вільний доступ", — сказав він.

24 липня 41 держава-учасниця ОБСЄ після консультацій з Україною активували Московський механізм ОБСЄ для розслідування "можливих порушень та зловживання міжнародним гуманітарним правом та правом прав людини, воєнні злочини та злочини проти людяності, пов'язані із поводженням Російської Федерації з українськими військовополоненими". 15 серпня утворили експертну місію, до складу якої увійшли професори Ерве Асенсіо (Франція), Вероніка Білкова (Чехія) та Марк Кламберг (Швеція).

У підготовленій експертами доповіді йдеться про те, що практика поводження РФ з українськими військовополоненими, яка включає страти, катування, позбавлення права на справедливий суд і утримання в нелюдських умовах, може становити воєнні злочини, а в окремих випадках – злочини проти людяності.