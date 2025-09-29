Генштаб: на фронті за добу 136 бойових зіткнень, РФ втратила 1080 військових

На фронті протягом минулої доби, 28 вересня, зафіксовано 136 бойових зіткнень. На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові дії армії РФ. За добу Росія на війні в Україні втратила 1080 військових.

Про це Генштаб ЗСУ інформує станом на 08:00 29 вересня у зведенні щодо російського вторгнення.

Минулої доби військо РФ завдало одного ракетного та 81 авіаційний удар, застосувало 50 ракет та скинуло 156 керованих авіабомб. Крім цього, здійснило 4682 обстріли, зокрема 124 – із реактивних систем залпового вогню, та залучило для ураження 6432 дрони-камікадзе.

Армія РФ завдала авіаційних ударів, зокрема по районах населених пунктів Залізничне, Новоселівка Запорізької області; Ольгівка Херсонської області.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили два райони зосередження особового складу, озброєння і військової техніки, один пункт управління БпЛА та ще п’ять інших важливих об’єктів війська РФ.

“Втрати російських загарбників за минулу добу склали 1080 осіб. Також українські воїни знешкодили сім танків, 53 артилерійські системи, реактивну систему залпового вогню, засіб протиповітряної оборони, 617 безпілотних літальних апаратів, 43 крилаті ракети, 111 одиниць автомобільної техніки, дві одиниці спеціальної техніки окупантів”, — йдеться у зведенні Генштабу.

Яка ситуація на фронті

На Північно–Слобожанському і Курському напрямках минулої доби відбулося сім боєзіткнень. Військо РФ завдало 10 авіаційних ударів, скинувши при цьому 19 керованих авіаційних бомб, здійснило 179 обстрілів, зокрема вісім – із реактивних систем залпового вогню.

На Південно-Слобожанському напрямку армія РФ п’ять разів атакувала позиції українських захисників поблизу Вовчанська, Вовчанських Хуторів, Амбарного та Кам’янки.

На Куп’янському напрямку вчора відбулося три боєзіткнення. Українські оборонці зупинили штурмові дії росіян поблизу Куп’янська та Загризового.

На Лиманському напрямку військо РФ атакувало п’ять разів, намагаючись вклинитися в українську оборону поблизу населених пунктів Торське, Дерилове, Шандриголове та в напрямку населеного пункту Ставки.

На Сіверському напрямку Сили оборони зупинили вісім наступальних дій росіян у районах Федорівки, Григорівки, Серебрянки та у бік Ямполя й Дронівки.

На Краматорському напрямку вчора зафіксовано два боєзіткнення – окупанти РФ намагалися просуватися у бік Предтечиного та Міньківки.

На Торецькому напрямку військо РФ здійснило 12 атак у районах Щербинівки, Степанівки, Плещіївки, Полтавки, Олександро-Калинового, Іванопілля та Русиного Яру.

На Покровському напрямку українські захисники зупинили 53 штурмові дії армії РФ у районах населених пунктів Володимирівка, Червоний Лиман, Никанорівка, Лисівка, Звірове, Котлине, Удачне, Молодецьке, Новоекономічне, Горіхове, Філія та в напрямку Мирнограду, Родинського, Балагану.

На Новопавлівському напрямку військо РФ вчора здійснило 21 атаку поблизу населених пунктів Тернове, Піддубне, Маліївка, Новогригорівка, Новомиколаївка, Вербове та в напрямку населеного пункту Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили дві спроби росіян просунутися вперед поблизу населеного пункту Полтавка.

На Оріхівському напрямку військо РФ наступальних дій не проводило.

На Придніпровському напрямку росіяни двічі атакували позиції українських захисників у напрямку Антонівського мосту – успіху не мали.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань армії РФ не виявлено.