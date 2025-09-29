В Україну приїхала єврокомісарка Марта Кос

Єврокомісарка з питань розширення Марта Кос приїхала в Україну, щоб зустрітися з українською владою та обговорити прогрес України в процесі вступу до Європейського Союзу.

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

“З сьогоднішнього дня до середи комісар з питань розширення Марта Кос перебуває в Україні, щоб підтвердити непохитну прихильність ЄС до європейського майбутнього країни та відзначити завершення процесу скринінгу щодо вступу до ЄС, підкресливши прогрес України на шляху до членства в ЄС”, — йдеться у повідомленні.

Повідомляється, що у понеділок, 29 вересня, Кос відвідає школи для учнів з угорської та словацької меншин на Закарпатті та зустрінеться з представниками Ради національних меншин України, щоб обговорити останні кроки, зроблені національними органами влади для зміцнення прав меншин в Україні. Зокрема йтиметься про план дій щодо національних меншин, прийнятий у травні 2024 року. Потім комісарка відвідає нещодавно відкриту залізницю, побудовану за європейським стандартом колії, що покращує транскордонне сполучення, торгівлю та інвестиції, прокладаючи шлях для подальшої інтеграції України в транспортну мережу ЄС.

У вівторок, 30 вересня, Кос зустрінеться з регіональними представниками для обговорення реформ децентралізації. Потім вона візьме участь в Українському тижні стійкості та відвідає реабілітаційний центр “Незламні” і фінансований ЄС житловий проєкт для внутрішньо переміщених осіб та ветеранів війни. Комісарка також проведе зустрічі з представниками громадянського суспільства, жінками-лідерами та досвідченими бізнес-лідерами для обговорення прогресу реформ в Україні та економічних перспектив.

У середу 1 жовтня, в День захисників, Кос проведе зустрічі з владою та представниками українського уряду і парламенту для обговорення програми реформ, пов'язаних із вступом до ЄС. Крім того, комісарка зустрінеться з представниками антикорупційних органів України (НАБУ, САП, ВАКС, БЕБ, НАЗК) для того, щоб підкреслити важливість верховенства права та антикорупційних реформ на шляху України до вступу до ЄС.