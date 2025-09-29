Від початку 2025 року 91 компанія позбулась "російського сліду" зі своїх реєстраційних документів та продовжує вести бізнес в Україні. Наразі 88 з них активно працюють, а деякі навіть виграють державні тендери.

Про це повідомляє платформа для роботи з відкритими даними Опендатабот.

"91 компанія в Україні позбулась російських власників з січня 2025 року. Серед них 88 активно працюють, а 3 перебувають у стані припинення. До цього ще 714 компаній видалили власників з РФ від початку повномасштабного вторгнення, попри заборону закону", — йдеться у повідомленні.

За даними аналітиків платформи, третина компаній, що позбулися "російського сліду", працює у Києві — 30 бізнесів. Далі йдуть: Одещина — 9 компаній, Харківська, Львівська та Вінницька області — по 7 відповідно.

Де бізнеси позбулися російських власників у 2025 році. Інфографіка Опендатабот

Найбільше з таких бізнесів, що позбулися російських власників, працює у сфері гуртової торгівлі — 15, операцій з нерухомістю (13 компаній), роздрібної торгівлі (8), рибного господарства (6), а також у сфері ІТ та консалтингу (5).

Чим займаються компанії, що позбулися російських власників. Інфографіка Опендатабот

38 компаній, що видалили власників з РФ, мають обіг до 10 мільйонів гривень. Ще 10 бізнесів заробили від 10 до 100 мільйонів, 4 перевищили планку у 100 мільйонів, а 39 — не подали фінансову звітність.

Скільки заробляли бізнеси, що мали власників з РФ. Інфографіка Опендатабот

Також зазначається, що серед компаній, що позбулись російського сліду є і ті, хто активно бере участь у державних тендерах. Так, компанія "ТАТНЄФТЬ-АЗС-УКРАЇНА" виграла 43 тендери на суму понад 6,8 мільйона гривень з початку повномасштабного вторгнення. Також серед лідерів компанія "МІРЕКЦ" із 4 тендерами на 122 тисячі гривень та "ВК СЕРВІС ПЛЮС" з 1 тендером на 57 тисяч.

"Раніше Опендатабот звертався до Міністерства юстиції щодо законності таких перереєстрацій. У результаті були проведено лише декілька перевірок та 8 реєстраційних змін були визнані незаконними", — додали аналітики платформи.

Від початку повномасштабної війни в Україні діє мораторій на зміну реєстраційних даних у компаніях з власниками з Росії. Лише окремі категорії громадян РФ можуть здійснювати такі зміни — ті, що легально проживають в Україні або володіють часткою до 10% у статутному капіталі. Якщо зміни власників були здійснені незаконно, це означає, що російський бізнес продовжує діяти в Україні, обходячи законодавчі обмеження.