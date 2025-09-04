Українці почали частіше брати мікрокредити — Опендатабот

За шість місяців поточного року українці уклали 4,39 мільйона договорів щодо мікрокредитів, що на вісім відсотків більше, ніж за аналогічний період торік. У середньому щомісяця оформлюють 730 тисяч позик.

Про це повідомляє Опендатабот, посилаючись на дані Національного банку України.

"Загалом цьогоріч вже напозичали мікрокредитів на 26,44 млрд грн — на 8% більше, ніж за такий самий період торік", — йдеться у повідомленні.

Кількість мікрокредитів, виданих у 2021–2025 роках. Інфографіка opendatabot.ua

Згідно з аналітикою, на початку року борг за мікрокредитами зріс на 3,38 мільярда гривень, а в другому кварталі — лише на 0,94 мільярда гривень. Загалом українці заборгували мікрофінансовим організаціям (МФО) 24,29 мільярда гривень.

"2,18 млн мікрокредитів оформили українці у другому кварталі 2025 року. За квартал кількість мікропозик не змінилась, водночас середня сума кредиту зросла на 9% — до 6 029 грн. Втім у порівнянні до минулого року, сума позики залишилась майже та сама", — йдеться у повідомленні.

Динаміка заборгованості за мікрокредитами у 2021–2025 роках. Інфографіка opendatabot.ua

Як зазначає Опендатабот, попри зростання попиту на мікропозики, кількість компаній, що їх надають, зменшується. На початок липня 2025 року в Україні діяли 303 фінансові установи з відповідною ліцензією — це на чверть менше, ніж у торік. Загалом із початку повномасштабної війни число таких компаній скоротилося більш ніж удвічі.