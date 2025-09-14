У Стамбулі видали ордери на арешт 48 опозиціонерів

Прокуратура Стамбула видала ордери на затримання 48 членів районної ради у районі Байрампаша, серед яких — голова району Хасан Мутлу, його заступники та члени міської ради.

Про це повідомляє газета Agos.

Слідство стосується підозр у хабарництві, зловживанні владою, маніпуляціях під час тендерів та інших економічних злочинах. Поліція провела обшуки на 72 об’єктах, зокрема в офісах і помешканнях підозрюваних.

Голова району Хасан Мутлу у своєму зверненні на платформі Х заявив, що вважає переслідування політично мотивованим.

"Я не маю жодної справи, яка була б незаконною", — зазначив він.

За даними турецьких медіа, операція проти посадовців у Байрампаші є частиною ширшої хвилі дій правоохоронців щодо представників опозиційної Республіканської народної партії (CHP) у різних містах Туреччини.

Це сталося на наступний день після першого слухання у суді справи проти головного кандидата в президенти від опозиції мера Стамбула Екрема Імамоглу. Його затримали, стверджуючи, що його університетський диплом "підроблений".

Судова справа головного опозиціонера Туреччини

Прокуратура вимагає для Імамоглу покарання у вигляді позбавлення волі на строк до 8 років 9 місяців, а також політичної заборони за звинуваченням у "послідовній підробці офіційних документів".

Опозиційна Республіканська народна партія (CHP), яку очолює Імамоглу, матиме вирішальне слухання 15 вересня. Суд розглядатиме справу про "шахрайство" на з’їзді наприкінці 2023 року, де обрали нинішнього лідера Озгюра Озеля. Під його керівництвом CHP здобула перемогу на муніципальних виборах минулого року — першу за понад 45 років та першу поразку Ердогана.

Якщо суд ухвалить рішення проти Озеля, то на чолі цієї політсили може стати її колишній лідер - Кемаль Киличдароглу. Готовність до цього він вже озвучив. Багато хто в країні вважає цього політика негласним соратником Ердогана, який допомагає президенту формувати опозицію відповідно до його побажань.

Що відомо про затримання представників опозиції

У березні 2025 року правоохоронці затримали головного політичного конкурента президента Туреччини Реджепа Ердогана — колишнього міського голову Стамбула Екрема Імамоглу. Його підозрюють у корупції та шахрайстві.

Затримання та взяття політика під варту спричинило у країні масові протести. Також тоді це засудили турецька опозиція та європейські чиновники.

5 липня поліція затримала мерів трьох великих міст — Адіяману, Адани та Анталії. Всі вони є представниками опозиційної Республіканської народної партії, повідомляє АР.

Їх підозрюють у хабарництві, зловживанні службовим становищем і причетності до організованої злочинності. Загалом затримали десять людей, деталі справ поки не розголошуються.

2 липня пише AP, правоохоронці затримали та заарештували ексголову Ізміра Тунджа Сойєра, який також є членом CHP, та ще 137 муніципальних посадовців. Їх також підозрюють у шахрайстві.