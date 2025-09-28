29 вересня — 1314-й день Україна протистоїть повномасштабному вторгненню Росії. Суспільне веде текстовий онлайн усіх подій війни РФ проти України. Попередні головні новини читайте тут, відеорепортажі — на YouTube Суспільне Новини.
Головне на цей час:
- Росія використовує танкери, зокрема "тіньового флоту", для запуску та управління дронами, що атакують європейські країни.
- У Києві завершені аварійно-рятувальні роботи. Відомо, що загинули чотири людини, серед них — дитина, ще 13 людей постраждали.
У МЗС засудили міжнародні медіа за участь у пропагандистському турі РФ на окуповані території
Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий різко розкритикував низку міжнародних медіа, які взяли участь у пропагандистському прес-турі на окуповані Росією українські території.
Про це Георгій Тихий написав на сторінці в Х.
Поїздку організувало Міністерство оборони РФ. За словами дипломата, кожен учасник цього туру порушив міжнародне право та українське законодавство, незаконно перетнувши неконтрольовану ділянку державного кордону. У МЗС попередили: на них чекають юридичні наслідки, зокрема заборона на в’їзд в Україну.
"Медіа, які взяли участь, матимуть серйозні репутаційні наслідки та проблеми у своїй діяльності в Україні. Ми офіційно звернемося до штаб-квартир цих редакцій у їхніх столицях із вимогою вибачень і припинення такої практики", — заявив Тихий.